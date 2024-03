Tem atleta Gaúcho jogando no futsal da Arábia Saudita. Leandro Piva Chimango, o Chimanguinho fez a maior parte da sua carreira jogando no futsal italiano. Agora, desde o fim de 2023, o jogador, natural de Passo Fundo, está defendendo o Al-Nassr, da Arábia Saudita. O mesmo clube onde joga Cristiano Ronaldo. Entre suas idas e vindas dos treinamentos, o pivô, por vezes, esbarra no astro do futebol mundial.