O Passo Fundo Futsal (PFF) receberá a Uruguaianense no primeiro jogo da semifinal do Gauchão, que será nesta terça-feira (21), na Arena Comercial. No domingo (19), o clube informou que os ingressos estavam esgotados. Na tarde desta segunda-feira (20), o clube anunciou a comercialização de um lote extra, que esgotou rapidamente.