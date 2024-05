A comissão organizadora do concurso público da prefeitura de Passo Fundo avalia adiar a aplicação da prova, inicialmente prevista para 23 de junho, por causa da situação de calamidade do Estado com as enchentes. As inscrições para o concurso terminam nesta sexta-feira (10). Ao todo, são 489 vagas distribuídas em 46 cargos da administração pública.