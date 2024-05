Mesmo com a expectativa de adiamento no RS, considerando a situação de calamidade pública que o Estado vive após as chuvas desta semana, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) decidiu manter a realização das provas do Concurso Nacional Unificado no próximo domingo (5). No norte do RS, mais de 5 mil pessoas deverão se deslocar até a Universidade de Passo Fundo (UPF) para realização do certame.