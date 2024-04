A Comercial Zaffari recebeu, nessa segunda-feira (8) o reconhecimento como a segunda maior rede de supermercados do Rio Grande do Sul, em evento promovido pela AGAS – Associação Gaúcha de Supermercados. A empresa avançou uma posição em relação ao ano anterior, no ranking que premia as empresas que tiveram o maior faturamento no setor supermercadista.