Acontece até o próximo domingo (31) a segunda edição do Feirão de Imóveis das Imobiliárias Associadas de Passo Fundo. O evento organizado pela imobiliárias associadas reúne 10 das principais imobiliárias do município em um único espaço, disponibilizando ofertas do mercado imobiliário de Passo Fundo. A feira ainda conta com a presença de seis construtoras parceiras.