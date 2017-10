Ao longo da série de artigos que escrevi neste espaço sobre a indústria automotiva no Rio Grande do Sul, me chamou atenção a viva curiosidade ainda com relação à perda da Ford, suas razões e também o tamanho do prejuízo.

O impacto positivo da GM no Estado auxilia a mensurar o prejuízo e a perda, bem como os dados públicos disponíveis sobre a fábrica da Ford em Camaçari, na Bahia, ajudam a estimar seu impacto, dispensando qualquer estudo acadêmico.

Lembrando o momento, entre 1995 e 1997, ocorreu um significativo ciclo de investimentos na então atrasada indústria automobilística brasileira, entre os quais, três grandes projetos se destacaram, o da Renault, projeto disputado pelo Rio Grande do Sul e que acabou por ir para o Paraná e os da General Motors e da Ford, que foram atraídos para nosso Estado.

Em comum, os investimentos da GM e da Ford tinham conceitos industriais inovadores e se situavam entre as mais modernas plantas dessas montadoras no mundo. Tiveram portes similares no início e potenciais que, em conjunto, colocariam o Estado entre os principais polos de produção de automóveis das Américas, introduzindo aqui uma nova vocação.

A decisão do governo Olívio Dutra (PT), em 1999, de não dar seguimento ao contrato assinado com a montadora, discutam-se as motivações, agraciou a Bahia com o melhor presente que já recebeu. Utilizando-se apenas de dados públicos da Ford, inicialmente foram investidos no Complexo Industrial de Camaçari cerca de US$ 1,2 bilhão pela empresa, mais US$ 700 milhões por seus fornecedores. A capacidade atual é de 250 mil veículos por ano, mais de mil por dia. Podemos estimar que, operando a pleno, seu faturamento superaria R$ 10 bilhões anuais, acrescentando mais de R$ 3 bilhões ao PIB baiano por ano. Nessa conta, não se inclui a fábrica de motores inaugurada em 2014 com capacidade para a produção de 200 mil unidades anuais.

Segundo a Ford, o complexo gera 7,7 mil empregos diretos e 77 mil indiretos, sendo que recentemente voltou a contratar. São algumas centenas de milhões em salários.