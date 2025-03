Sheinbaum rejeita possibilidade de ações militares dos EUA contra cartéis no México

A presidenta do México, Claudia Sheinbaum, rejeitou nesta sexta-feira (14) a possibilidade de que os Estados Unidos atuem militarmente contra os cartéis do narcotráfico em território mexicano.

Essa opção foi mencionada por Ronald Johnson, indicado pelo presidente Donald Trump para o cargo de embaixador no México, durante uma audiência no Congresso dos EUA na quinta-feira para sua ratificação.

Durante a audiência no Senado, o congressista Chris Coons perguntou a Johnson sua opinião sobre a pertinência de ações militares contra os cartéis em território mexicano sem o conhecimento ou consentimento do governo do México.