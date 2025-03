Papa completa quatro semanas de hospitalização com quadro 'estacionário'

O papa Francisco permanece com um quadro de saúde "estacionário" nesta sexta-feira (14), dia em que a internação no hospital romano Gemelli para tratar uma pneumonia dupla completa quatro semanas, mas com sinais de melhoras nos últimos dias.

Em mais uma demonstração de sua melhora, o papa teve "uma pequena festa" com a equipe médica do hospital Gemelli para celebrar os 12 anos de pontificado, com bolo e velas incluídas, segundo o gabinete de imprensa do Vaticano.