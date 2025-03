Ex-presidente filipino Duterte comparece pela 1ª vez ao TPI por videoconferência

De aparência frágil e vestido com terno azul e gravata, ele falou brevemente para confirmar seu nome e data de nascimento. O presidente do tribunal permitiu que ele acompanhasse os procedimentos à distância devido a seu longo voo para Haia.

Durante a audiência, o homem que presidiu as Filipinas de 2016 a 2022 parecia adormecer em alguns momentos. A Corte lembrou-lhe que o médico do tribunal acredita que ele está "totalmente consciente e mentalmente apto".

A juíza marcou 22 de setembro como a data para a próxima fase do julgamento, uma audiência na qual as acusações serão confirmadas.

As famílias das vítimas esperam por justiça, enquanto os apoiadores do ex-presidente acreditam que ele é vítima de disputas internas na cúpula do Estado e de desentendimentos entre a família Duterte e a do presidente Marcos.