EUA expulsa embaixador da África do Sul por 'odiar' Trump

"Não temos nada a discutir com ele, por isso o consideramos 'persona non grata'", publicou Rubio na rede social X sobre o embaixador Ebrahim Rasool, a quem chamou de "político racista".

A propriedade de terra é um tema polêmico na África do Sul, pois a maior parte das terras agrícolas segue nas mãos de pessoas brancas, três décadas depois do fim do apartheid, e o governo está sob pressão para fazer reformas.

Durante um evento do G20 na África do Sul no mês passado, Ramaphosa comentou que teve um conversa telefônica "maravilhosa" com Trump pouco depois de o líder americano assumir o cargo em janeiro.