Democratas temem que entidade criptográfica de Trump crie conflito de interesses

Em uma carta enviada nesta sexta-feira à vice-presidente de Supervisão Bancária do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman, e ao controlador interino da moeda, Rodney Hood, os senadores pressionaram por respostas sobre como pretendem regular a World Liberty Financial, o projeto criptográfico da família Trump e a stablecoin que a empresa disse esta semana que planeja lançar.

A medida do Senado, o Genius Act, já estava tramitando no Congresso quando a World Liberty revelou seus planos na terça-feira para emitir sua própria stablecoin, USD1. No início deste ano, o presidente Trump assinou uma ordem executiva exigindo que todas as agências federais, incluindo reguladores financeiros, enviem suas regras e ações à Casa Branca para aprovação.