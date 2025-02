Venezuela nega presença de membros do Trem de Aragua entre cidadãos deportados

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, afirmou nesta quarta-feira (12) que não havia membros do grupo criminoso Trem de Aragua no primeiro grupo de venezuelanos deportados dos Estados Unidos.

Antes da repatriação, o governo venezuelano disse ter sido "notificado" pelos Estados Unidos de que estariam nos voos supostos membros do Trem de Aragua, que se expandiu por todo o continente. "Cai por terra a narrativa de que todos eram do Trem de Aragua. Não há nenhum, entre os que vieram, com histórico de vínculo" com esse grupo, afirmou Cabello. "Apenas 17 dos que vieram têm alguma pendência com a Justiça, 17 de 190."