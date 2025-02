Golpistas utilizam IA para enganar aqueles que buscam relacionamento na internet

May Chanikran / stock.adobe.com

A Meta alertou, nesta quarta-feira (12), para as falsas promessas de relacionamento na internet, já que os golpistas estão utilizando personalidades falsas para se aproveitar de quem está em busca do amor.

"Esta é uma nova ferramenta no arsenal dos golpistas", disse aos jornalistas o diretor de políticas de interrupção de ameaças globais da Meta, David Agranovich.

"Esses golpistas estão em constante evolução; nós precisamos evoluir para manter as coisas sob controle", acrescentou.

"Isso torna nossa detecção e aplicação mais resistentes à IA generativa", afirmou Agranovich. Para ilustrar, ele deu o exemplo de um golpe recentemente desmantelado que, aparentemente, se originou no Camboja e estava direcionado a pessoas que falavam chinês e japonês.

Pesquisadores da OpenAI determinaram que o "composto de golpes" parecia estar utilizando as ferramentas da empresa de inteligência artificial de San Francisco para gerar e traduzir conteúdo, segundo a Meta.

As ferramentas GenAI, disponíveis gratuitamente nas principais empresas, permitem que os golpistas alterem seus rostos e vozes nas videochamadas para se passarem por outra pessoa.

Dia de São Valentim

O isolamento e a tristeza que podem acompanhar o clima de inverno no hemisfério norte, junto com a celebração do Dia de São Valentim (Dia dos Namorados), em 14 de fevereiro, são considerados um momento oportuno pelos golpistas.