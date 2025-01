Wall Street fecha com forte alta antes da posse de Trump

O otimismo do mercado americano deve-se, em particular, à publicação de vários índices de inflação durante a semana, incluído o índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) na quarta-feira, que dá uma pista sobre a direção que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) poderia tomar a respeito do corte de juros.

Para a próxima reunião do comitê de política monetária, prevista para os dias 28 e 29 de janeiro, a grande maioria dos atores do mercado aposta que as taxas serão mantidas em seu nível atual, entre 4,25% e 4,50%, segundo dados recolhidos pela ferramenta de acompanhamento do CME Group, FedWatch.