Trump suspende a assistência externa do país por 90 dias

O presidente recém-empossado dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma série de ordens executivas na segunda-feira, 10, após tomar posse. Entre os decretos, está o que suspende temporariamente todos os programas de assistência externa do país por 90 dias, até que revisões sejam feitas para determinar se estão alinhados os objetivos da nova gestão.

Não ficou claro quanto da assistência seria inicialmente afetada, uma vez que o financiamento para muitos programas já foi aprovado pelo Congresso. No documento que prevê a medida, Trump escreveu que "a indústria e a burocracia de ajuda externa não estão alinhadas com os interesses americanos e, em muitos casos, são antagônicas aos valores americanos" e "servem para desestabilizar a paz mundial promovendo ideias em países estrangeiros que são diretamente inversas às relações harmoniosas e estáveis internas e entre países".

Trump ainda declarou que "nenhuma assistência estrangeira adicional dos Estados Unidos será desembolsada de maneira que não esteja totalmente alinhada com a política externa do presidente dos Estados Unidos".

Outra ordem assinada por Trump interrompe temporariamente as vendas de arrendamento de energia eólica em águas federais e pausam a emissão de aprovações, permissões e empréstimos para novos projetos do tipo, tanto em terra quanto no mar.