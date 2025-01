Síria destrói drogas apreendidas, incluindo 100 milhões de comprimidos de captagon

As forças de segurança sírias destruíram, neste domingo (19), drogas apreendidas, incluindo 100 milhões de comprimidos do estimulante de anfetamina captagon, cuja produção e tráfico prosperaram sob o governo do presidente deposto Bashar al-Assad, disse uma autoridade.

Uma investigação da AFP de 2022 descobriu que a Síria, sob o governo de Assad, havia se tornado um narcoestado, com a indústria do captagon avaliada em US$ 10 bilhões (R$ 52 bilhões, na cotação da época), superando todas as outras exportações e financiando tanto seu regime como muitos de seus inimigos.