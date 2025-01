Nevasca causa engavetamento com cerca de 95 veículos no Cazaquistão

Um engavetamento de grandes proporções envolvendo cerca de 95 veículos foi registrado nesta sexta-feira (3) na rodovia Astana-Petropavlovsk, no Cazaquistão, segundo informações do portal g1.

Imagens feitas logo após o acidente mostram o cenário de caos, com carros amontoados e motoristas fortemente agasalhados, perdidos em meio a uma intensa nevasca.

De acordo com a imprensa local, investigações iniciais apontam que as condições climáticas severas, aliadas a falhas de segurança na condução, foram as principais causas do acidente.

Equipes de resgate atuaram no local, e máquinas foram utilizadas para liberar a via, permitindo a retomada parcial do tráfego sob supervisão policial.

O órgão responsável pelas estradas do Cazaquistão informou, por meio do Telegram, que, por volta das 12h (horário de Brasília), ainda havia 41 veículos no local do acidente. Um posto móvel de aquecimento foi instalado para atender os motoristas, oferecendo refeições quentes e chá.