Primeiras reféns foram liberadas no último domingo. Na foto, Emily Damari, israelense que foi mantida pelo Hamas.

Israel e Hamas preparam-se para realizar neste sábado (25) a segunda troca de reféns desde o início do acordo de cessar-fogo no último domingo (19). Quatro israelenses serão libertadas pelo grupo extremista, que em troca receberá 250 palestinos detidos pelo exército de Israel.

Segundo o g1 , um porta-voz das Brigadas al-Qassam, núcleo armado do Hamas, confirmou nesta sexta-feira (24) a identidade das israelenses que serão libertadas. São quatro mulheres:

O gabinete de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, confirmou que recebeu a lista de reféns. Apesar disso, os representantes do premier não confirmam se o quarteto pertence ou não ao exército israelense.

Anunciado em 19 de janeiro, o acordo de cessar-fogo prevê que entre três e quatro reféns mantidos pelo Hamas sejam libertados a cada semana, em um período de 42 dias (seis semanas). Em troca, a cada refém liberado, Israel vai entregar de 30 a 50 palestinos presos no país.

Primeiros reféns libertados

Estima-se que o Hamas mantenha mais de 95 reféns na Faixa de Gaza. Três, com idades entre 24 e 31 anos, foram libertadas no último domingo, quando entrou em vigor o acordo de cessar-fogo com o Israel.