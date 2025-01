Chanceler sírio diz que suspensão de sanções é 'chave' para estabilidade do país

"A remoção das sanções econômicas é essencial para a estabilidade na Síria", afirmou Assad al Shaibani durante um encontro com o ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

As sanções "foram originalmente instauradas para o [benefício] do povo sírio, mas agora o estão prejudicando", acrescentou.

As novas autoridades agora pressionam as potências ocidentais para suspender as sanções estabelecidas ao governo anterior devido à sua brutal repressão aos protestos contra Damasco em 2011, o que desencadeou a guerra civil.