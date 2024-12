Trump escolhe ex-deputado Billy Long como comissário da Receita americana

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que indicará o ex-deputado Billy Long como comissário do Internal Revenue Service (IRS), a Receita Federal do país, sinalizando sua intenção de destituir Danny Werfel antes do fim de seu mandato, em novembro de 2027.

Werfel, que foi escolhido pelo presidente Joe Biden, dirige a agência tributária desde março de 2023. Ele vem implementando a expansão da fiscalização e mudanças tecnológicas no IRS, que os democratas aprovaram em 2022, apesar de objeções dos republicanos. A decisão de Trump de escolher um novo comissário pode sinalizar uma mudança significativa na direção do IRS, que tem mais de 80 mil trabalhadores e afeta diretamente muito mais americanos do que quase qualquer outra agência federal.

"Ele é um trabalhador extremamente esforçado e respeitado por todos, especialmente por aqueles que o conhecem no Congresso", disse Trump, em comunicado na quarta-feira (4) à noite. "Os contribuintes e os maravilhosos funcionários do IRS vão adorar ter Billy no comando".