Confronto entre rebeldes e membros do Exército sírio deixaram danos e provocaram mais de 320 mortes. AAREF WATAD / AFP

O governo do presidente sírio Bashar al Assad perdeu o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, pela primeira vez desde o início do conflito na Síria, em 2011, informou uma ONG neste domingo (1º). Mais de 320 pessoas foram mortas em confronto até o momento.

O grupo Hayat Tahrir al Sham, uma antiga filial síria da Al Qaeda, e outras facções rebeldes aliadas "controlam a cidade de Aleppo, com exceção dos bairros controlados pelas forças curdas", disse à AFP Rami Abdel Rahman, diretor do Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). Eles também tomaram o aeroporto civil da cidade.

O Exército sírio relatou que as organizações terroristas conseguiram penetrar em grande parte dos bairros da cidade, matou dezenas de soldados e deixou outros feridos.

Estes são os maiores confrontos em vários anos na Síria, onde a guerra civil que eclodiu em 2011 entre forças que encontraram apoio externo deixou meio milhão de mortos e milhões de desabrigados.

Neste domingo (1º), o presidente da Síria, Bashar al Assad, prometeu neste que recorrerá à força para eliminar "o terrorismo".

Dependência

O governo dos Estados Unidos declarou no sábado (30) que o presidente sírio Bashar al Assad perdeu o controle de Aleppo, a segunda maior cidade do país, devido à sua dependência da Rússia e do Irã.

Conforme os EUA, a recusa do governo sírio em avançar com um processo de paz delineado em 2015 pela ONU, "criaram as condições que estão se desenrolando agora", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Sean Savett, em um comunicado.