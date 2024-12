Presidente de Taiwan chega às Ilhas Marshall em viagem condenada pela China

A viagem passará por três dos últimos 12 aliados desta ilha com pouco reconhecimento oficial internacional que Pequim reivindica como parte de seu território.

Os povos austronésios são um grupo populacional localizado na Oceania e no sudeste asiático.

Antes, o presidente taiwanês passou dois dias no Havaí, onde discutiu "as ameaças militares da China" a Taiwan em uma conversa telefônica com a ex-presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi.