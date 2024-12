Governo do Haiti condena massacre de ao menos 184 pessoas em Porto Príncipe

O governo do Haiti prometeu, nesta segunda-feira (9), deter os criminosos que, segundo um balanço da ONU, mataram pelo menos 184 pessoas durante o fim de semana em um bairro de Porto Príncipe.

"Seus capangas perseguiram os idosos e adeptos do vudu em Wharf Jeremie [uma área do bairro de Cité Soleil] entre a noite de sexta-feira e o sábado, e os executaram antes de queimar seus cadáveres", explicou o diretor do CPD, Fritznel Pierre, à rádio haitiana Magik 9.