Ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton é internado com febre

Democrata já sofreu com problemas no coração e infecção urológica.

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton, 78 anos, foi hospitalizado na última segunda-feira (23) em Washington após desenvolver sintomas febris , segundo comunicado de um assessor do democrata.

O democrata também sofreu com problemas no coração e realizou procedimentos em 2004 e em 2010, quando inseriu dois stents — dispositivo médico usado para expandir uma artéria e melhorar o fluxo sanguíneo — após sentir dores no peito.