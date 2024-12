Eurasia: Premiê da França tem apenas 20% de chance de sobreviver à moção de censura

A Eurasia avalia que é quase certa a destituição do primeiro-ministro da França, Michel Barnier, que enfrentará uma votação de desconfiança ao seu governo pela Assembleia Nacional na quarta-feira, 4, depois de usar os seus poderes de emergência, invocando o artigo 49.3 da Constituição, para impor a parte da segurança social do seu orçamento de redução do déficit para 2025.