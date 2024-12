Assembleia francesa debaterá moções de censura contra o governo nesta quarta-feira

A menos que aconteça uma mudança de última hora, espera-se que a moção de censura apresentada pela coalizão de esquerda Nova Frente Popular (NFP) seja aprovada com o apoio do Reagrupamento Nacional (RN), de extrema direita.

A oposição cumpriu sua ameaça de apresentar estas medidas caso o chefe do governo conservador recorresse a um procedimento parlamentar controverso para aprovar parte do orçamento sem submetê-lo a uma votação na câmara, onde não possui maioria.

Nomeado primeiro-ministro por Macron em setembro, Barnier fez muitas concessões nos últimos dias ao RN, partido com o maior número de cadeiras no Parlamento, para evitar que apoiasse a moção de censura da esquerda.

A queda do Executivo aprofundaria a crise política no país. Algumas vozes, até mesmo da ala direita que governa com Macron, consideram que a única saída seria a renúncia do presidente, cujo mandato termina em 2027.