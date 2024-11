O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump derrotou nas urnas a vice-presidente do país, Kamala Harris, e voltará à Casa Branca em 2025, segundo projeção da Fox News. O republicano superou perto das 4 horas da madrugada (pelo horário de Brasília) desta quarta-feira, 6, os 270 delegados necessários para vencer a disputa ao triunfar no Estado do Wisconsin, de acordo com a emissora.