A Ucrânia anunciou nesta quarta-feira, 2, que retirou as tropas da cidade de Vuhledar, importante fortaleza ucraniana, sob a crescente pressão do avanço da Rússia na frente oriental do país. O local, que tem sido cercado e bombardeado nos últimos dias, foi utilizado para atacar linhas de suprimento militar russo no início da guerra.