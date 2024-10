A uma semana do Dia da Eleição nos Estados Unidos, Kamala Harris apresentou suas "alegações finais" nesta terça-feira, 29, em um discurso para milhares de pessoas em Washington. Em uma escolha de local simbólica para criticar seu rival Donald Trump, a candidata democrata discursou no The Ellipse, o parque ao sul da Casa Branca, onde Trump fez um pronunciamento antes dos ataques de 6 de janeiro de 2021.