O enviado especial do Irã na Organização das Nações Unidas (ONU), Amir Saeid Iravani, afirmou nesta quarta, 2, que a única forma de parar uma escalada da guerra no Oriente Médio é interromper as ofensivas de Israel contra a Faixa de Gaza, o Líbano e a Síria. "O Conselho de Segurança da ONU precisa intervir", defendeu Iravani, segundo a agência de notícias turca Andolu Agency.