A Guarda Costeira dos Estados Unidos resgatou, na tarde desta quinta-feira (10), um homem que flutuava no mar agarrado a um freezer. O náufrago, que também vestia um colete salva-vidas, foi encontrado no Golfo do México por uma equipe em um helicóptero, a 48 quilômetros da costa de Longboat Key, no sul da Flórida.