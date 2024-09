Hasan Nasrallah é o líder do Hezbollah, a milícia xiita apoiada pelo Irã com ampla influência política no Líbano. Neste sábado, 28, Israel disse que matou Nasrallah, no que seria o golpe mais significativo contra a milícia xiita após meses de conflito. Não houve confirmação imediata do Hezbollah.