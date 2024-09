O homem que mais tempo passou no corredor da morte no mundo, 45 anos, comentou sua recém adquirida liberdade após ser absolvido da acusação de quatro assassinatos: "Finalmente, eu ganhei uma vitória total e completa", disse o ex-boxeador japonês Iwao Hakamada, de 88 anos, no domingo, 29, em Shizuoka, região a sudoeste de Tóquio, Japão, onde a decisão foi proferida, segundo informações de CBS News.