O governo brasileiro se manifestou nesta terça-feira (3) sobre a ordem de prisão contra o candidato opositor nas eleições venezuelanas, Edmundo González Urrutia. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores registra "profunda preocupação" com a medida e avalia que ela dificulta "a busca por solução pacífica, com base no diálogo entre as principais forças políticas venezuelanas".