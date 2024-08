Entenda o caso Notícia

Viúvo processa Disney por morte de esposa, mas defesa argumenta que teste grátis de streaming assinado por ele impede ações judiciais contra a companhia

Jeffrey Piccolo acionou a gigante do entretenimento depois que sua mulher sofreu uma reação alérgica fatal em restaurante de parque. Segundo a empresa, ele contratou período gratuito de experiência do Disney+ quatro anos antes, e os termos de uso incluiriam cláusula determinando que qualquer questão seja resolvida em acordo entre as partes

14/08/2024 - 20h50min Atualizada em 14/08/2024 - 20h51min