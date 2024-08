Na Rússia, vulcão entra em erupção após terremoto

Um dos vulcões mais ativos da Rússia entrou em erupção, expelindo plumas de cinzas a 5 quilômetros de altura no céu sobre a península de Kamchatka, no extremo leste, e desencadeando brevemente um alerta de "código vermelho" para aeronaves. O vulcão Shiveluch começou a expelir cinzas logo após um terremoto de magnitude 7 atingir a costa leste de Kamchatka na manhã de domingo, 18, de acordo com vulcanologistas da Academia Russa de Ciências. Eles alertaram que outro terremoto, ainda mais potente, pode estar a caminho.