Nesta sexta-feira (9) a justiça da Argentina realizou uma operação de busca e apreensão no apartamento do ex-presidente argentino Alberto Fernández, após denúncia de violência física feita pela ex-primeira-dama Fabiola Yañez. A denúncia por violência de gênero, com a divulgação de supostas conversas e fotos que mostram Yañes com hematomas desencadeou uma profunda crise na oposição ao atual governo argentino de Javier Milei.