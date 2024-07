Putin recebe Modi, em primeira viagem do indiano ao país desde invasão da Ucrânia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, esteve em Moscou na segunda-feira, 8, para uma visita de dois dias, a primeira desde que a Rússia enviou tropas para a Ucrânia. Modi se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin, em sua residência, seguido de conversações no Kremlin na terça-feira. Modi viajou pela última vez à Rússia em 2019, quando participou de um fórum no porto de Vladivostok. Os líderes também se encontraram em setembro de 2022 no Usbequistão, em um encontro do bloco da Organização de Cooperação de Xangai.