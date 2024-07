Um juiz da Flórida, nos Estados Unidos, ordenou na segunda-feira, 1º, a divulgação de transcrições do processo de 2006 do Estado contra o magnata Jeffrey Epstein. As quase 200 páginas de documentos contêm detalhes dos crimes de Epstein, incluindo relatos em primeira pessoa de vítimas e detalhes sobre pagamentos a meninas menores de idade. As informações são da BBC.