Virando a página Notícia

Joe Biden e Kamala Harris atualizam logotipo da campanha presidencial nas redes sociais

Perfil do presidente dos EUA e o da vice mostram imagens que dizem "Harris for President", ou Harris para presidente. No domingo, Biden anunciou a desistência de concorrer a um segundo mandato

22/07/2024 - 09h14min Atualizada em 22/07/2024 - 09h36min