Os serviços de inteligência dos Estados Unidos detectaram recentemente um plano do Irã para matar o ex-presidente Donald Trump. A ameaça, aparentemente sem relação com o atentado sofrido pelo líder republicano no fim de semana, levou o Serviço Secreto americano a reforçar a segurança do líder republicano antes do ataque a tiros que o atingiu de raspão na orelha.