Autoridades italianas estão tentando identificar uma jovem que foi fotografada simulando atos sexuais na estátua de Baco, o deus do vinho e da sensualidade, em Florença no fim de semana. A prefeitura da cidade afirmou que a mulher estava provavelmente embriagada quando posou para as fotos e afirmou que, caso seja identificada, será multada e poderá ser banida de acordo com uma lei que proíbe qualquer tipo de abuso do patrimônio cultural no país. As informações são da CNN e da BBC.