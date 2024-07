Ataque aéreo atinge escola e hospital em Gaza e deixa pelo menos 30 mortos

Ataques aéreos israelenses atingiram uma escola e um hospital no centro de Gaza neste sábado, enquanto os negociadores do país se preparavam para um encontro com mediadores internacionais para discutir uma proposta de cessar-fogo. Pelo menos 30 pessoas abrigadas em uma escola para meninas em Deir Al-Balah foram levadas para o Hospital Al Aqsa e declaradas mortas após um ataque. Segundo o exército israelense, o bombardeiro tinha como alvo um centro de comando e controle do Hamas usado para armazenar armas e planejar ataques.