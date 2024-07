89 imigrantes com destino à Europa morrem após barco virar na costa da Mauritânia

Nesta semana, 89 imigrantes com destino à Europa morreram e 72 estão desaparecidos depois que o barco em que estavam virou no mar, a quatro quilômetros da cidade de N'Diago, na costa da Mauritânia, afirmou a Agência Mauritânia de Notícias na quinta-feira, 4. A guarda costeira do país africano resgatou nove pessoas, incluindo uma menina de cinco anos. O barco havia partido da fronteira do Senegal com a Gâmbia no dia 28 de junho, com 170 passageiros a bordo.