"O México já não se escreve mais com M de machismo (...) se escreve com M de mãe e M de mulher", afirmou há um ano Claudia Sheinbaum. Eleita por ampla maioria no domingo (2), a primeira presidente na história do México promete combater os elevados números da violência de gênero e ajudar as mulheres a "viver sem medo".