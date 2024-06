França: pesquisas mostram partido de Le Pen bem à frente do grupo de Macron antes do 1º turno

Em pesquisa antes do primeiro turno nas eleições parlamentares francesas do instituto Ifop-Fiducial, os candidatos ao Reagrupamento Nacional (RN), partido liderado por Marine Le Pen, seguem na liderança, sendo creditados com 36,5% das intenções de voto no primeiro turno. O RN está, portanto, ainda à frente da Nova Frente Popular (NFP) com 29%, a união de partidos de esquerda, e do campo do presidente Emmanuel Macron, o Ensemble (20,5%). Muito atrás, os republicanos receberam 7% das intenções de voto.