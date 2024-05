Se a desinformação e o discurso de ódio podem moldar a visão de um conflito armado para aqueles que estão fora dele, o impacto para as populações envolvidas são ainda maiores e custam a vida de muitos. É o que afirma Joelle Risk, conselheira de riscos digitais do Conselho Internacional da Cruz Vermelha (CICV), sediado em Genebra. "Imagine que as pessoas não têm acesso às informações necessárias para tomar decisões muito importantes sobre sua segurança, sobre onde é seguro, sobre onde acessar serviços médicos, por exemplo", disse nesta quinta-feira, 2, em entrevista ao Estadão.