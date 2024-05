As principais centrais sindicais da Argentina se preparam para um nova greve geral, a segunda durante o governo do libertário Javier Milei, cujas políticas de ajuste econômico avançam no Legislativo. Diversas atividades serão afetadas total ou parcialmente nesta quinta-feira, 9, durante a paralisação de 24 horas em setores que vão desde o transporte a comércio, educação e bancos.