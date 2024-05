O grupo AB InBev, de capital belga e brasileiro - líder mundial do setor de cervejas, proprietário das marcas Budweiser, Stella Artois e Corona, anunciou nesta quarta-feira um lucro líquido de 1,51 bilhão de dólares (7,66 bilhões de reais) no primeiro trimestre, uma alta de 15,2% apesar da queda no volume de vendas.